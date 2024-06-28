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Павла Павловна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Павла Павловна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
220-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.05.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
31.05.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Павла Павловна
Отец - Павел Николаевич, крестьянин (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Екатерина Ивановна (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Дмитрий Павлович, крестьянский сын (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Ульяна Александровна, крестьянская жена (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Павел Николаев, родитель (мать) Екатерина Иванова, восприемник 1 Димитрий Павлов, восприемник 2 Ульяна Александрова, церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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