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Павел Павлович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Павел Павлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
219-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.05.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
25.05.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Игнатий Павлович
Отец - Павел Иванович, крестьянин (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Евдокия Михайловна (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Василиса Алексеевна, крестьянская девица (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Павел Павлович, крестьянский сын (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Павел Иванов - Отметка у Игнатия: 27.10.45, родитель (мать) Евдокия Михайлова, восприемник 1 Павел Павлов, восприемник 2 Василиса Алексеева, церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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