Андрей Семенович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Андрей Семенович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 217-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 13.05.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата крещения
- 14.05.1898
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Алексей Андреевич
Отец - Андрей Семенович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Серафима Никитична (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Дьячкова Юлия Геннадиевна, дворянская девица ( сельцо Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Сергей Семенович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Андрей Семенов, родитель (мать) Серафима Никитина, восприемник 1 Сергий Семенов, восприемник 2 Юлия Геннадьева Дьячкова, церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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