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Александра Антоновна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александра Антоновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
205-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.03.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
29.03.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Мария Семеновна
Отец - Семен Михайлович, солдат (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Екатерина Степановна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Александра Антоновна, крестьянская девица (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Дементий Лукианович, мещанин (д. Яковлево, Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Семен Михайлов, родитель (мать) Екатерина Степанова, восприемник 1 Дементий Лукианов, восприемник 2 Александра Антонова, церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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