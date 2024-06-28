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Пелагея Васильевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Пелагея Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
204-р
Роль персоны
Мать
Дата события
28.03.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
29.03.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Мария Павловна
Отец - Павел Сергеевич, солдат (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Пелагея Васильевна (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Александр Сергеевич, крестьянский сын (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Юлия Максимовна, крестьянская девица (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Павел Сергеев, родитель (мать) Пелагия Васильева, восприемник 1 Александр Сергеев, восприемник 2 Юлия Максимова, церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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