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Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Анна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
203-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.03.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
21.03.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Мария Федоровна
Отец - Федор Васильевич, крестьянин (д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Анна Всеволодовна (д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Анна Ивановна, крестьянская девица (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Илья Васильевич, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Федор Васильев - Отметка у Марии: 9.10.39. Выслано 23.5.57, родитель (мать) Анна Всеволодова, восприемник 1 Илья Васильев, восприемник 2 Анна Иванова, церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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