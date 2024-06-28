Михаил Яковлевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Михаил Яковлевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 201-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 03.03.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата крещения
- 04.03.1898
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Василий Михайлович
Отец - Михаил Яковлевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Афанасия Михайловна (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Евдокия Яковлевна, крестьянская девица (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Егор Константинович, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Михаил Яковлев, родитель (мать) Афанасия Михайлова, восприемник 1 Егор Константинов, восприемник 2 Евдокия Яковлева, церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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