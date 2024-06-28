Хабаров Павел Алексеевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Хабаров Павел Алексеевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 185-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 17.11.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- жена
- Нас. Пункт приписки
- д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата крещения
- 18.11.1897
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Хабаров Александр Павлович
Отец - Хабаров Павел Алексеевич, жена (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Хабарова Александра Леонтиевна (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Соколова Вера Николаевна, крестьянка (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Щербаков Алексей Николаевич, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Павел Алексеев Хабаров - Отметка у Александра: Внесено по опред.? Яросл. … 18/23 ноября 1915 Д 2… №156-1915. Далее: 24.4.48 родитель (мать) Александра Леонтьева восприемник 1 Алексей Николаев Щербаков церковнослужитель 1 Александр Корсунский - с причтом
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