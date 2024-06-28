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Хабаров Павел Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Хабаров Павел Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
185-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.11.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
жена
Нас. Пункт приписки
д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
18.11.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Хабаров Александр Павлович
Отец - Хабаров Павел Алексеевич, жена (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Хабарова Александра Леонтиевна (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Соколова Вера Николаевна, крестьянка (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Щербаков Алексей Николаевич, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Павел Алексеев Хабаров - Отметка у Александра: Внесено по опред.? Яросл. … 18/23 ноября 1915 Д 2… №156-1915. Далее: 24.4.48 родитель (мать) Александра Леонтьева восприемник 1 Алексей Николаев Щербаков церковнослужитель 1 Александр Корсунский - с причтом
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