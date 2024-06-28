Бахвалова Татьяна Арсениевна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Бахвалова Татьяна Арсениевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 184-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 29.08.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Казанская Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата крещения
- 30.08.1897
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Бахвалов Александр Павлович
Отец - Бахвалов Павел Асафович, крестьянин (д. Казанская Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Бахвалова Екатерина Арефиевна (д. Казанская Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Бахвалов Николай Павлович, крестьянин (д. Казанская Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Бахвалова Татьяна Арсениевна (д. Казанская Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Павел Асафов Бахвалов - Отметка у Александра: Внесено по …...14/? Июля 1915 Д 2… №214-1914. Далее: 14.4.54 родитель (мать) Екатерина Арефьева восприемник 1 Николай Павлов Бахвалов восприемник 2 Татьяна Арсениева Бахвалова церковнослужитель 1 Александр Корсунский - с причтом
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