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Бахвалов Александр Павлович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Бахвалов Александр Павлович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
184-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.08.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Казанская Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
30.08.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Бахвалов Александр Павлович
Отец - Бахвалов Павел Асафович, крестьянин (д. Казанская Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Бахвалова Екатерина Арефиевна (д. Казанская Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Бахвалов Николай Павлович, крестьянин (д. Казанская Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Бахвалова Татьяна Арсениевна (д. Казанская Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Павел Асафов Бахвалов - Отметка у Александра: Внесено по …...14/? Июля 1915 Д 2… №214-1914. Далее: 14.4.54 родитель (мать) Екатерина Арефьева восприемник 1 Николай Павлов Бахвалов восприемник 2 Татьяна Арсениева Бахвалова церковнослужитель 1 Александр Корсунский - с причтом
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