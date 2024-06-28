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Андрей Никифорович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Андрей Никифорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
183-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.12.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ивонино, Покровская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.
Дата крещения
26.12.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Степан Андреевич
Отец - Андрей Никифорович, крестьянин (д. Ивонино, Покровская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.)
Мать - Мария Федоровна (д. Ивонино, Покровская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.)
Воспр. - Любовь Федоровна, крестьянская девица (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Павел Иванович, крестьянин (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Андрей Никифоров родитель (мать) Марья Федорова восприемник 1 Павел Иванов восприемник 2 Любовь Федорова церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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