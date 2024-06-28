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Кочерина Прасковья Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Кочерина Прасковья Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
179-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.11.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
28.11.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 жен
Урожд. - Варвара Васильевна
Отец - Кочерин Василий Семенович, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Кочерина Прасковья Дмитриевна (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Дмитрий Яковлевич, крестьянский сын (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Прасковья Дмитриевна, крестьянская вдова (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Василий Семенов Кочерин - У Варвары отметка: Выд копия 1.9.53. Фамилия Кочерин подписана ручкой родитель (мать) Параскева Дмитриева восприемник 1 Димитрий Яковлев восприемник 2 Параскева Дмитриева церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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