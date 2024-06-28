Кочерина Прасковья Дмитриевна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Кочерина Прасковья Дмитриевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 179-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 27.11.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата крещения
- 28.11.1897
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 50 жен
Урожд. - Варвара Васильевна
Отец - Кочерин Василий Семенович, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Кочерина Прасковья Дмитриевна (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Дмитрий Яковлевич, крестьянский сын (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Прасковья Дмитриевна, крестьянская вдова (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Василий Семенов Кочерин - У Варвары отметка: Выд копия 1.9.53. Фамилия Кочерин подписана ручкой родитель (мать) Параскева Дмитриева восприемник 1 Димитрий Яковлев восприемник 2 Параскева Дмитриева церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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