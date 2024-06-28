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Елизавета Михайловна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Елизавета Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
174-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.11.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Дор, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
18.11.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 жен
Урожд. - Екатерина Геннадиевна
Отец - Геннадий Павлович, крестьянин (д. Дор, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Елизавета Михайловна (д. Дор, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Кузьма Павлович, крестьянин (д. Дор, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Надежда Алексеевна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Геннадий Павлов - Отметка у Екатерины: Выд 14?.4.52 родитель (мать) Елизавета Михайлова восприемник 1 Кузьма Павлов восприемник 2 Надежда Алексеева церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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