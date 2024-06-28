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Прасковья Васильевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Прасковья Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
173-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.11.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
14.11.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Екатерина Андреевна
Отец - Андрей Васильевич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Прасковья Васильевна (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Екатерина Васильевна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Михаил Васильевич, крестьянский сын (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Андрей Васильев - Отметка у Екатерины: 28.12.44, у нее же или на следующую запись: 4.10.50 родитель (мать) Параскева Васильева восприемник 1 Михаил Васильев восприемник 2 Екатерина Васильева церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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