Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Николаевич

Федор Николаевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Федор Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
170-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.11.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
09.11.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 жен
Урожд. - Матрона Федоровна
Отец - Федор Николаевич, солдат (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Александра Андриановна (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Дарья Кузьмина, крестьянская девица (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Илья Васильевич, солдат (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Федор Николаев родитель (мать) Александра Андрианова восприемник 1 Илья Васильев церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close