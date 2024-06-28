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Михаил Филиппович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Михаил Филиппович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
169-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.11.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
08.11.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Михаил Филиппович
Отец - Филипп Михайлович, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Наталья Александровна (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Ксения Ивановна, крестьянская жена (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Николай Андреевич, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Филипп Михайлов - Отметка у Михаила: 2.4.1949 родитель (мать) Наталья Александрова восприемник 1 Николай Андреев восприемник 2 Ксения Иванова церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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