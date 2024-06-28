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Евдокия Андреевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Евдокия Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
168-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.11.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Починок-Ананьин, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
07.11.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Белов Михаил Николаевич
Отец - Белов Николай Андреевич, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Белова Анна Антоновна (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Александр Антонович, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Евдокия Андреевна, крестьянская жена (д. Починок-Ананьин, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Николай Андреев Белов - Фамилия у Михаила и Николая подписана ручкой родитель (мать) Анна Антонова восприемник 1 Александр Антонов восприемник 2 Евдокия Андреева церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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