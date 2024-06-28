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Белов Николай Андреевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Белов Николай Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
168-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.11.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
07.11.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Белов Михаил Николаевич
Отец - Белов Николай Андреевич, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Белова Анна Антоновна (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Александр Антонович, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Евдокия Андреевна, крестьянская жена (д. Починок-Ананьин, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Николай Андреев Белов - Фамилия у Михаила и Николая подписана ручкой родитель (мать) Анна Антонова восприемник 1 Александр Антонов восприемник 2 Евдокия Андреева церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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