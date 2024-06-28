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Анна Яковлевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Анна Яковлевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
166-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.11.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
02.11.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Михаил Александрович
Отец - Александр Яковлевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Ксения Онисимовна (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Анна Яковлевна, крестьянская девица (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Василий Порфирьевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Александр Яковлев родитель (мать) Ксения Онисимова восприемник 1 Василий Порфирьев восприемник 2 Анна Яковлева церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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