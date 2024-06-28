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Сергей Михайлович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Сергей Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
159-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.10.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
15.10.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Александр Сергеевич
Отец - Сергей Михайлович, крестьянин ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Екатерина Никандровна ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Дьячкова Юлия Геннадиевна, дворянская девица ( сельцо Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Федорович, крестьянский сын ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Сергей Михайлов родитель (мать) Екатерина Никандрова восприемник 1 Павел Федоров восприемник 2 Юлия Геннадьева Дьячкова церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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