Павел Васильевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Павел Васильевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 157-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 29.09.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Тетерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата крещения
- 30.09.1897
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 39 жен
Урожд. - Пелагея Васильевна
Отец - Василий Григорьевич, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Евфросиния Семеновна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Агриппина Васильевна, крестьянская девица (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Павел Васильевич, крестьянин (д. Тетерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Василий Григорьев родитель (мать) Евфросинья Семенова восприемник 1 Павел Васильев восприемник 2 Агрипина Васильева церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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