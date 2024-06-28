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Александр Максимович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александр Максимович
Тип записи
о рождении
Номер записи
150-р
Роль персоны
Отец
Дата события
30.08.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
31.08.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Надежда Александровна
Отец - Александр Максимович, крестьянин (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Мария Федоровна (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Александр Алексеевич, крестьянский сын (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Александра Семеновна, крестьянская девица (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Александр Максимов родитель (мать) Марья Федорова восприемник 1 Александр Алексеев восприемник 2 Александра Семенова церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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