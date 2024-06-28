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Анна Кирилловна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Анна Кирилловна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
149-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.08.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
27.08.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Анна Кирилловна
Отец - Кирилл Иванович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Зиновья Константиновна (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Евгения Леонидовна, крестьянская жена (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Михаил Андреевич, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Кирилл Иванов родитель (мать) Зиновья Константинова восприемник 1 Михаил Андреев восприемник 2 Евгения Леонидова церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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