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Наталия Федоровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Наталия Федоровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
148-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.08.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
25.08.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Наталия Федоровна
Отец - Федор Павлович, крестьянин ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Ольга Семеновна ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Александровна, крестьянская девица ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Павлович, крестьянский сын ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Федор Павлов родитель (мать) Ольга Семенова восприемник 1 Иван Павлов восприемник 2 Евдокия Александрова церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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