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Дьячкова Юлия Геннадиевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Дьячкова Юлия Геннадиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
147-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.08.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
девица из дворян
Нас. Пункт приписки
сельцо Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
24.08.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Наталия Дмитриевна
Отец - Дмитрий Иванович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Надежда Ивановна (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Андрей Иванович, крестьянин (д. Братское, )
Воспр. - Дьячкова Юлия Геннадиевна, девица из дворян ( сельцо Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Дмитрий Иванов родитель (мать) Надежда Иванова восприемник 1 Андрей Иванов восприемник 2 Юлия Геннадиева Дьячкова церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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