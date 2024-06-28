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Екатерина Матвеевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Екатерина Матвеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
146-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.08.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Давыдово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
24.08.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Александр Александрович
Отец - Александр Федорович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Прасковья Ивановна (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Екатерина Матвеевна, крестьянская жена (д. Давыдово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Полозов Сергей Сергеевич, дворянин ( Галичский уезд, Костромская губерния, )
Комментарий наборщика
родитель (отец) Александр Федоров родитель (мать) Параскева Иванова восприемник 1 Сергий Сергеев Полозов восприемник 2 Екатерина Матвеева церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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