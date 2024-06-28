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Александр Николаевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александр Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
143-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.08.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
10.08.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Федор Николаевич
Отец - Николай Борисович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Александра Яковлевна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Агриппина Павловна, крестьянская девица (д. Зорвино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Александр Николаевич, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Николай Борисов родитель (мать) Александра Яковлева восприемник 1 Александр Николаев восприемник 2 Агрипина Павлова церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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