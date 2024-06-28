Боголюбская Екатерина Васильевна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Боголюбская Екатерина Васильевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 140-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 28.07.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- умершего псаломщика дочь девица
- Нас. Пункт приписки
- с. Успенское на Секше, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата крещения
- 29.07.1897
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Золотарев Евгений Павлович
Отец - Золотарев Павел Александрович, псаломщик (с. Успенское на Секше, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Золотарева Елена Васильевна (с. Успенское на Секше, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Александр Золотарев, священник (с. Верховье, Пошехонский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Боголюбская Екатерина Васильевна, умершего псаломщика дочь девица (с. Успенское на Секше, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Павел Александров Золотарев - Отметка у Евгения: свид. 2 ст. 1/218 1917 родитель (мать) Елена Васильева восприемник 2 Екатерина Васильева Боголюбская церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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