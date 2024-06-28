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Золотарев Павел Александрович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Золотарев Павел Александрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
140-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.07.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
псаломщик
Нас. Пункт приписки
с. Успенское на Секше, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
29.07.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Золотарев Евгений Павлович
Отец - Золотарев Павел Александрович, псаломщик (с. Успенское на Секше, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Золотарева Елена Васильевна (с. Успенское на Секше, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Александр Золотарев, священник (с. Верховье, Пошехонский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Боголюбская Екатерина Васильевна, умершего псаломщика дочь девица (с. Успенское на Секше, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Павел Александров Золотарев - Отметка у Евгения: свид. 2 ст. 1/218 1917 родитель (мать) Елена Васильева восприемник 2 Екатерина Васильева Боголюбская церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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