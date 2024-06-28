Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Павловна

Евдокия Павловна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Евдокия Павловна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
139-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.07.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
28.07.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Евдокия Павловна
Отец - Гогин Павел Сергеевич, солдат (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Гогина Ираида Николаевна (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Александр Иванович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Дарья Николаевна, крестьянская девица (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Павел Сергеев Гогин родитель (мать) Ираида Николаева восприемник 1 Александр Иванов восприемник 2 Дарья Николаева
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close