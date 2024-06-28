Александра Дмитриевна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Александра Дмитриевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 134-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 19.07.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата крещения
- 20.07.1897
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Мария Флоровна
Отец - Флор Александрович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Александра Дмитриевна (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Анна Алексеевна, солдатка (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Василий Флорович, крестьянский сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Флор Александров - Отметка у Марии: выд. 21.8.43 родитель (мать) Александра Дмитриева восприемник 1 Василий Флоров восприемник 2 Анна Алексеева
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