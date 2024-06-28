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Александра Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александра Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
134-р
Роль персоны
Мать
Дата события
19.07.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
20.07.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Мария Флоровна
Отец - Флор Александрович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Александра Дмитриевна (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Анна Алексеевна, солдатка (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Василий Флорович, крестьянский сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Флор Александров - Отметка у Марии: выд. 21.8.43 родитель (мать) Александра Дмитриева восприемник 1 Василий Флоров восприемник 2 Анна Алексеева
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