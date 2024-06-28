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Михаил Анатолиевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Михаил Анатолиевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
132-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.07.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Филиппово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
18.07.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Илья Иванович
Отец - Иван Алексеевич, крестьянин (д. Пятино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Евлампия Алексеевна (д. Пятино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Любовь Федоровна, крестьянская девица (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Михаил Анатолиевич, солдат (д. Филиппово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Иван Алексеев родитель (мать) Евлампия Алексеева восприемник 1 Михаил Анатольев восприемник 2 Любовь Федорова
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