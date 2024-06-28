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Прасковья Павловна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Прасковья Павловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
131-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.07.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
13.07.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Мария Александровна
Отец - Александр Иванович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Фекла Павловна (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Василий Иванович, крестьянский сын (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Прасковья Павловна, крестьянская девица (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Александр Иванов родитель (мать) Фекла Павлова восприемник 1 Василий Иванов восприемник 2 Параскева Павлова
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