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Анна Геннадиевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Анна Геннадиевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
129-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.07.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
08.07.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Анна Геннадиевна
Отец - Геннадий Петрович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Мария Геннадиевна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Евдокия Михайловна, крестьянская девица (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Федор Петрович, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Геннадий Петров родитель (мать) Мария Геннадиева восприемник 1 Федор Петров восприемник 2 Евдокия Михайлова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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