Арсений Никандрович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Арсений Никандрович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 128-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 08.07.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- солдат
- Нас. Пункт приписки
- д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата крещения
- 08.07.1897
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Мария Арсениевна
Отец - Арсений Никандрович, солдат (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Наталья Федоровна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Ираида Прокофьевна, крестьянская жена (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Федор Васильевич, крестьянин (д. Починок Черепанов, Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Асений Никандров родитель (мать) Наталья Федорова восприемник 1 Федор Васильев - В записи - д.Починок Черепанов, Костромской уезд, Костромская губерния восприемник 2 Ираида Прокофьева
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Андреем К.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.