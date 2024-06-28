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Мария Арсениевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Мария Арсениевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
128-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.07.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
08.07.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Мария Арсениевна
Отец - Арсений Никандрович, солдат (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Наталья Федоровна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Ираида Прокофьевна, крестьянская жена (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Федор Васильевич, крестьянин (д. Починок Черепанов, Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Асений Никандров родитель (мать) Наталья Федорова восприемник 1 Федор Васильев - В записи - д.Починок Черепанов, Костромской уезд, Костромская губерния восприемник 2 Ираида Прокофьева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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