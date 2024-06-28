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Александра Васильевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александра Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
126-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.07.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Гаврилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
04.07.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Ольга Васильевна
Отец - Кузнецов Василий Васильевич, состоящий в военной службе (д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.)
Мать - Кузнецова Анна Федоровна (д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.)
Воспр. - Александра Васильевна, крестьянская девица (д. Гаврилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Батухин Иван Федорович, крестьянский сын (д. Окуцльцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Василий Васильев Кузнецов родитель (мать) Анна Федорова восприемник 1 Иван Федоров Батухин восприемник 2 Александра Васильева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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