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Мария Антоновна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Мария Антоновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
125-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.06.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
30.06.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Анна Степановна
Отец - Степан Петрович, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Анастасия Алексеевна (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Василий Степанович, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Мария Антоновна, крестьянская девица (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Сетепан Петров родитель (мать) Анастасия Алексеева восприемник 1 Василий Степанов восприемник 2 Марья Антонова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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