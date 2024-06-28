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Николай Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Николай Сергеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
124-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.06.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
24.06.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Павел Александрович
Отец - Александр Степанович, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Евдокия Амвросиевна (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Екатерина Осиповна, крестьянская жена (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Николай Сергеевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Александр Степанов родитель (мать) Евдокия Амвросиева восприемник 1 Николай Сергеев восприемник 2 Екатерина Осипова
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