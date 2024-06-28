Агриппина Петровна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Агриппина Петровна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 123-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 19.06.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата крещения
- 20.06.1897
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Агриппина Петровна
Отец - Аржанцев Петр Васильевич, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Аржанцева Пелагея Дмитриевна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Дарья Ефимовна, солдатская девица (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Дмитрий Васильевич, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Петр Васильев Аржанцев - Дописано ручкой 21.9.70 Аржанцев. Отметка у Агрипины 21.5.50 родитель (мать) Пелагия Дмитриева восприемник 1 Дмитрий Васильев восприемник 2 Дарья Евфимова
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