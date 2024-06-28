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Екатерина Васильевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Екатерина Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
120-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.05.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдатка
Нас. Пункт приписки
д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
04.05.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Тихон Миронович
Отец - Мирон Яковлевич, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Любовь Сергеевна (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Екатерина Васильевна, солдатка (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Федор Михайлович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Мирон Яковлев родитель (мать) Любовь Сергеева восприемник 1 Федор Михайлов восприемник 2 Екатерина Васильева
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