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Дмитрий Ефимович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Дмитрий Ефимович
Тип записи
о рождении
Номер записи
118-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.05.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
22.05.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Леонтий Дмитриевич
Отец - Дмитрий Ефимович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Пелагея Афанасиевна (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Анна Михайловна, крестьянская девица (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Тимофей Федорович, солдат (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Димитрий Евфимов родитель (мать) Пелагия Афанасьева восприемник 1 Тимофей Федоров восприемник 2 Анна Михайлова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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