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Анна Васильевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Анна Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
117-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.05.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдатская девица
Нас. Пункт приписки
д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
16.05.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Елена Михайловна
Отец - Михаил Павлович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Татьяна Федоровна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Анна Васильевна, солдатская девица (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Матвей Лаврентиевич, крестьянин (д. Пигалево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Михаил Павлов родитель (мать) Татиана Федорова восприемник 1 Матвей Лаврентьев восприемник 2 Анна Васильева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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