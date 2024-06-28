Яков Владимирович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Яков Владимирович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 113-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 27.04.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Иваники, Ярославская губерния губ.
- Дата крещения
- 28.04.1897
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Яков Владимирович
Отец - Владимир Арсениевич, солдат (д. Иваники, Ярославская губерния губ.)
Мать - Наталья Васильевна (д. Иваники, Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Дарья Кузьмина, крестьянская девица (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Федор Иванович, крестьянский сын (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Владимир Арсеньев родитель (мать) Наталья Васильева восприемник 1 Федор Иванов
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