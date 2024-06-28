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Татьяна Филипповна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Татьяна Филипповна
Тип записи
о рождении
Номер записи
112-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.04.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
27.04.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Пелагея Филипповна
Отец - Филипп Степанович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Анна Никитична (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Михаил Власович, крестьянин ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Татьяна Филипповна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Филипп Степанов родитель (мать) Анна Никитина восприемник 1 Михаил Власов восприемник 2 Татиана Филиппова
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