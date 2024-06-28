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Александра Петровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александра Петровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
109-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.04.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
10.04.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Александра Петровна
Отец - Петр Иванович, крестьянин (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Ольга Сергеевна (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Александр Иванович, крестьянский сын (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Феодосия Васильевна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Петр Иванов - У Александры отметка: Выдана копия 25.2.35 родитель (мать) Ольга Сергеева восприемник 1 Александр Иванов восприемник 2 Федосья Васильева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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