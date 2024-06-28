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Наталья Андреевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Наталья Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
105-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.03.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдатская жена
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
08.03.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Матрена Александровна
Отец - Александр Семенович, солдат (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Евгения Петровна (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Василий Александрович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Наталья Андреевна, солдатская жена (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Александр Семенов родитель (мать) Евгения Петрова восприемник 1 Василий Александров восприемник 2 Наталья Андреева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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