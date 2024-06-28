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Илья Никитич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Илья Никитич
Тип записи
о рождении
Номер записи
102-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.02.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
02.02.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Мария Федоровна
Отец - Савельев Федор Яковлевич, крестьянин ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Савельева Евлампия Алексеевна ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Вера Петровна, крестьянская девица ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Илья Никитич, крестьянин ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Федор Яковлев - Фамилия Савельев подписана ручкой у Федора и Марии родитель (мать) Евлампия Алексеева восприемник 1 Илья Никитин восприемник 2 Вера Петрова
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