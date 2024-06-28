Илья Никитич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Илья Никитич
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 102-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 01.02.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 02.02.1897
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Мария Федоровна
Отец - Савельев Федор Яковлевич, крестьянин ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Савельева Евлампия Алексеевна ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Вера Петровна, крестьянская девица ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Илья Никитич, крестьянин ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Федор Яковлев - Фамилия Савельев подписана ручкой у Федора и Марии родитель (мать) Евлампия Алексеева восприемник 1 Илья Никитин восприемник 2 Вера Петрова
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