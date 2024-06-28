Мария Никитична
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Мария Никитична
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 99-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 26.01.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- солдатская жена
- Нас. Пункт приписки
- д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата крещения
- 27.01.1897
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Иоанн Николаевич
Отец - Николай Михайлович, солдат (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Анна Алексеевна (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Алексей Гаврилович, крестьянин (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Мария Никитична, солдатская жена (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Николай Михайлов родитель (мать) Анна Алексеева восприемник 1 Алексей Гаврилов восприемник 2 Марья Никитина
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