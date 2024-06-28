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Шошин Павел Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Шошин Павел Васильевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
98-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Давыдово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
15.01.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Шошин Павел Васильевич
Отец - Шошин Василий Иванович, крестьянин (д. Давыдово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Шошина Екатерина Матвеевна (д. Давыдово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Анна Васильевна, крестьянская девица (д. Давыдово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Сергей Михайлович, крестьянский сын (д. Давыдово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Василий Иванов Шошин родитель (мать) Екатерина Матвеева восприемник 1 Сергий Михайлов восприемник 2 Анна Васильева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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